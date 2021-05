Il est possible qu'en affinant le réglage du moulin à café, il se soit accidentellement renversé et que les deux meules aient été placées trop près l'une de l'autre. La mouture peut alors être trop fine et ne pas absorber l'eau.

Pour résoudre ce problème, il suffit de réajuster le moulin à un réglage plus grossier en tournant le bouton situé à l'intérieur du bac à grains de café sur un chiffre plus élevé ou un grain de café plus gros.