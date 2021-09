Utilisation sur cheveux mouillés ou humides

Nous vous recommandons d'utiliser votre brosse coiffante Philips sur des cheveux secs. En effet, les cheveux mouillés s'abîment plus facilement en cas de coiffure réalisée à haute température. Si vous lissez des cheveux mouillés, vous n'obtiendrez pas les résultats escomptés et vous abîmerez vos cheveux.

De plus, vous risquez un choc électrique en utilisant des appareils électriques sur des cheveux mouillés.

Pour des instructions et avertissements plus complets concernant votre brosse coiffante Philips, consultez votre manuel d'utilisation ou contactez-nous.