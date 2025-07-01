Comment vérifier l'état de ma sucette Philips Avent

Pour des raisons de sécurité et d'hygiène, nous vous recommandons de remplacer la sucette après 4 semaines d'utilisation. La sucette doit être remplacée plus tôt si elle est abîmée. Remplacez la sucette Philips Avent si elle est endommagée. Instructions à vérifier :

Vérifiez la sucette avant chaque utilisation Tirez sur toutes les parties de la sucette dans toutes les directions pour vérifier l'absence de signes de fragilité Assurez-vous que la sucette ne présente pas de fissures

Une sucette décolorée peut être utilisée en toute sécurité et ne sera pas nocive pour votre bébé, à condition que la sucette soit en bon état.