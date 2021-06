La tondeuse nez-oreilles Philips est un appareil multifonction qui coupe confortablement vos poils de nez, d'oreilles et de sourcils. Certains modèles sont équipés d'une tête de coupe dotée d'un élément de coupe double face, et les lames sont intégrées à une protection qui garantit qu'elles ne sont pas en contact direct avec la peau. Vous pouvez ainsi couper les poils courts, pour un style impeccable sans risque de coupures ni de tiraillement. Nous vous conseillons de toujours fixer le sabot pour sourcils à la tête de tondeuse. Vous pourrez ainsi couper les poils à la hauteur souhaitée.



Regardez cette vidéo pour découvrir comment utiliser cette tondeuse. Pour obtenir des instructions de dépannage plus détaillées, reportez-vous aux rubriques ci-dessous.